Псевдобанкіри не сплять: на Харківщині аферисти виманили в людей десятки тисяч гривень

Лише за один день троє мешканців Чугуївського району стали жертвами телефонних шахраїв, які прикидались працівниками банків. Загальна сума збитків перевищує 167 тисяч гривень. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження.

Людей закликають бути уважними та не ділитися своїми особистими даними зі сторонніми людьми. Всю інформацію варто перевіряти в офіційних джерелах.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині іноземець став жертвою шахраїв. Йому обіцяли товар для експорту, але в результаті просто вкрали його гроші.