Українець отримав престижну музичну премію
У Києві масово прориває труби у багатоповерхівках, вода затоплює під'їзди
В Україні на вихідних очікується до -22 градусів
16 січня 2026, 18:15

На Київщині посеред дня пограбували 70-річного водія маршрутки

Фото: Нацполіція
У Київській області затримали чоловіка, який пограбував водія маршрутки. Виявилось, що раніше він уже мав проблеми із законом

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався днями у Білій Церкві. Під час зупинки чоловік вихопив у водія маршрутки гроші та втік. Гроші він забрав з панелі моторного відсіку, де 70-річний водій зберігав їх.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Раніше він уже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Напередодні він викрав товари в магазині.

Зараз крадія помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

16 січня 2026
07 серпня 2025
