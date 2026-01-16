На Київщині посеред дня пограбували 70-річного водія маршрутки

Фото: Нацполіція

У Київській області затримали чоловіка, який пограбував водія маршрутки. Виявилось, що раніше він уже мав проблеми із законом

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Інцидент стався днями у Білій Церкві. Під час зупинки чоловік вихопив у водія маршрутки гроші та втік. Гроші він забрав з панелі моторного відсіку, де 70-річний водій зберігав їх.

Правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився 37-річний місцевий житель. Раніше він уже притягувався до відповідальності за майнові злочини. Напередодні він викрав товари в магазині.

Зараз крадія помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

