Махінації на АЗС у Житомирі: працівниці крали знижки клієнтів

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У Житомирі операторки АЗС привласнювали гроші клієнтів, підробляючи чеки — справу передано до суду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі авершили досудове розслідування щодо двох працівниць автозаправної станції, яких підозрюють у привласненні коштів клієнтів та підробці документів. Обвинувальний акт уже передано до суду.

За даними слідства, 54-річна та 59-річна мешканки Житомира, які працювали операторками на АЗС, під час розрахунків готівкою використовували сторонні дисконтні картки зі знижками, не попереджаючи про це клієнтів. Водії сплачували повну вартість пального, а знижена різниця осідала у кишенях працівниць.

У документації жінки вказували знижені суми, підробляли звітність і завіряли її власними підписами. Таким чином, вони привласнили близько 30 тисяч гривень.

За цими фактами їм інкриміновано:

ч. 4 ст. 191 ККУ — привласнення майна через зловживання службовим становищем,

ч.ч. 1, 3 ст. 358 ККУ — підроблення та використання підроблених документів.

Через те, що правопорушення вчинені в умовах воєнного стану, обвинуваченим загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть організатора нелегальної АЗС, яка торгувала контрафактним пальним.