Фото: Справжнє

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

За даними слідства, ще у 2022 році група працівників однієї з підстанцій "швидкої" - серед яких начальник відділу, диспетчер, водій та ще один співробітник - налагодила механізм фіктивного списання пального.

Учасники схеми навмисно завищували показники пробігу службових автомобілів, а також вносили до документації неправдиві дані про нібито здійснені виїзди бригад на тимчасово окуповані території. На підставі цих підроблених відомостей з паливних запасів зникало пальне, яке фактично використовували в особистих цілях. Збитки, завдані державі, оцінюють у 272,5 тисячі гривень.

У межах розслідування чотирьом співробітникам підстанції вже повідомлено про підозру за статтями, що стосуються привласнення чужого майна та службового підроблення. Досудове слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини справи та можливу причетність інших осіб.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитимуть групу "чорних рієлторів", які привласнювали квартири померлих.