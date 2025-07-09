фото: СБУ

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, ДБР, Нацполіцією та Бюро економічної безпеки провела масштабну спецоперацію з викриття злочинних схем на митниці у кількох регіонах країни

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

У Києві затримано заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Держмитслужби, який за хабарі допомагав ухилянтам уникнути мобілізації, оформляючи їх як "публічних дипломатів" у громадському об’єднанні, а також отримував гроші від нелегальних мігрантів із Близького Сходу для сприяння їхньому безперешкодному виїзду до ЄС. Наразі йому та його посереднику готують підозри за трьома статтями Кримінального кодексу.

В Одесі викрили чотирьох митників, які вимагали хабарі за безперешкодний вивіз товарів та незаконне оформлення продукції без сплати митних платежів. На Волині посадовці безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних автомобілів, завдавши збитків бюджету на 2,7 млн грн. У Чернівецькій області митники сприяли контрабанді понад 250 ящиків цигарок на суму 11 млн грн до ЄС.

За перше півріччя 2025 року СБУ склала 113 адмінпротоколів щодо порушень митних правил, донарахувавши до бюджету понад 157 млн грн, а також вилучила контрабанди на понад 62 млн грн. Розслідування тривають, зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, на митниці викрили схему "відкатів” за вивезення валюти.