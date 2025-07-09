На Тернопільщині жінка вкрала з банківської картки свого знайомого понад 55 тис. грн
За вчинене їй загрожує до восьми років позбавлення волі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
До правоохоронців надійшло повідомлення від 60-річного жителя Тернополя про те, що в нього викрали банківську картку та зняли з неї понад 55 тисяч гривень.
До злочину виявилася причетна 40-річна жителька обласного центру — знайома потерпілого, яка вже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності. Викрадені кошти вона витратила на власні потреби.
За скоєне зловмисниці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Тернопільщині шахраї виманили у забудовника понад 2 млн доларів.
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