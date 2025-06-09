На Київщині судитимуть організатора нелегальної АЗС, яка торгувала контрафактним пальним

фото: Київська обласна прокуратура

У Борисполі діяла нелегальна заправка, яка продавала пальне без відповідних дозволів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Під час санкціонованих обшуків було вилучено 2,3 тис. літрів дизпалива, 3,4 тис. літрів бензину марки А-95 та 4,5 тис. літрів газу.

Також вилучено дві ємності для зберігання пального, один модуль для зберігання та реалізації газу, два паливно-розподільні комплекси, документацію та чорнові записи.

Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів та обладнання становить понад 500 тисяч гривень.

"За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підприємця за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України)", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у квітні в Київській області чоловіка судили за продаж фальсифікованого пального.