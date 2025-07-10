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10 июля 2025, 11:33

Махинации на АЗС в Житомире: работницы воровали скидки клиентов

10 июля 2025, 11:33
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фото: Национальная полиция
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В Житомире операторы АЗС присваивали деньги клиентов, подделывая чеки - дело передано в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что следователи завершили досудебное расследование в отношении двух работниц автозаправочной станции, подозреваемых в присвоении средств клиентов и подделке документов. Обвинительный акт уже передан в суд.

По данным следствия, 54-летняя и 59-летняя жительницы Житомира, работавшие операторами на АЗС, при расчете наличными использовали посторонние дисконтные карточки со скидками, не предупреждая об этом клиентов. Водители платили полную стоимость горючего, а пониженная разница оседала в карманах работниц.

В документации женщины указывали пониженные суммы, подделывали отчетность и заверяли ее подписями. Таким образом, они присвоили около 30 тысяч гривен.

По этим фактам им инкриминировано:

  • ч. 4 ст. 191 УК — присвоение имущества из-за злоупотребления служебным положением,
  • ч.ч. 1, 3 ст. 358 УК — подделка и использование поддельных документов.

Из-за того, что правонарушения совершены в условиях военного положения, обвиняемым грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Киевщине будут судить организатора нелегальной АЗС, которая торговала контрафактным горючим.

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