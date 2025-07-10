На кар'єрі під Житомиром на очах у друга втопився молодий чоловік
Трагедія сталася 8 липня на кар'єрі в селищі Пулини Житомирського району. Чоловік потонув на очах у товариша
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Товариш намагався дістати тіло молодика, що плавало посеред водойми, але не зміг.
"Бійці ДСНС закинули рятувальне коло та витягнули чоловіків на берег", — йдеться в повідомленні.
Надзвичайники надавали домедичну допомогу потерпілому до приїзду лікарів. На жаль, медики констатували смерть 30-річного чоловіка.
Нагадаємо, 3 липня на Житомирщині, у селі Барвінки Коростенського району, потонув 4-річний хлопчик.
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