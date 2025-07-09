На Миколаївщині на очах у односельців загинув рибалка
Трагічна подія сталася вранці 7 липня в акваторії річки Південний Буг у місті Первомайськ. Тіло потопельника з водойми дістали рятувальники
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Трагедія трапилася на очах у свідків. Місцеві жителі викликали на місце події надзвичайників.
"Під час обстеження річки тіло загиблого чоловіка 1958 р.н. виявили на відстані 15 метрів від берега", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Чернігівщині у Десні виявили тіло чоловіка, який зник під час риболовлі 1 липня.
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