На Миколаївщині на очах у односельців загинув рибалка

фото: ДСНС України у Миколаївській області

Трагічна подія сталася вранці 7 липня в акваторії річки Південний Буг у місті Первомайськ. Тіло потопельника з водойми дістали рятувальники

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Трагедія трапилася на очах у свідків. Місцеві жителі викликали на місце події надзвичайників.

"Під час обстеження річки тіло загиблого чоловіка 1958 р.н. виявили на відстані 15 метрів від берега", — йдеться в повідомленні.