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09 липня 2025, 07:10

В озері у Львові потонув підліток

09 липня 2025, 07:10
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фото: ДСНС України у Львівській області
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У понеділок, 7 липня, у водоймі на вулиці Володимира Великого у Львові потонув 17-річний юнак

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Рятувальники за допомогою човна обстежили озеро. Близько 19:30 водолази виявили хлопця 2008 року народження та передали його тіло працівникам поліції.

"Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у селі Новоселівка Харківського району потонув 13-річний хлопчик.

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Львів утопленники рятувальники трагедія Озеро смерть дитини водойма підліток
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