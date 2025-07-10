На карьере под Житомиром на глазах у друга утонул молодой мужчина
Трагедия произошла 8 июля на карьере в поселке Пулины Житомирского района. Мужчина утонул на глазах у товарища
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Житомирской области, передает RegioNews.
Товарищ пытался достать тело молодчика, плававшее посреди водоема, но не смог.
"Бойцы ГСЧС забросили спасательный круг и вытащили мужчин на берег", - говорится в сообщении.
К сожалению, медики констатировали смерть 30-летнего мужчины.
Напомним, 3 июля в Житомирской области, в селе Барвинки Коростенского района, утонул 4-летний мальчик.
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