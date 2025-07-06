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06 липня 2025, 16:59

На Житомирщині потонув 4-річний хлопчик

06 липня 2025, 16:59
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ілюстративне фото: ДСНС України у Житомирській області
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Трагедія сталася ввечері 3 липня у селі Барвінки Коростенського району

Про це повідомив пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

За наявними, даними 4-річний хлопчик потонув у штучній водоймі. Тіло загиблої дитини вилучили місцеві жителі.

"Закликаємо батьків не залишати дітей без нагляду, особливо поблизу водойм!", — вкотре наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, 25 червня у місті Дергачі Харківського району час купання в річці Лопань потонула 11-річна дівчинка.

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