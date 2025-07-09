У ставку на Кіровоградщині втопилася людина

За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...

Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці

03 липня 2025

Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться

Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...