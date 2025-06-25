У Житомирі чоловік обікрав співмешканку і її подругу на півмільйона гривень

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До Житомирського районного управління поліції №1 звернулися дві місцеві мешканки із заявами про зникнення грошей та ювелірних виробів з їхніх осель

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили причетність до крадіжок 38-річного знайомого потерпілих, співмешканця однієї з них.

Під час слідчих дій з'ясувалося, що одна з жінок зберігала коштовності у скриньці серед меблів, інша — у сейфі. Загальна сума збитків сягнула майже 500 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний знав, де його співмешканка зберігає ключі від сейфа, і скористався її відсутністю, щоб викрасти всі збереження. Щоб приховати злочин, він підмінив справжні купюри сувенірними. Майно подруги жінки чоловік викрав під час гостин — у момент, коли вона відволіклася.

Затриманий визнав свою провину і пояснив, що використав викрадені кошти для погашення кредитних боргів. Також встановлено, що він раніше вже був судимий за крадіжки та мав умовне покарання, проте знову скоїв злочин у період іспитового терміну.

Нині фігуранту інкримінують вчинення крадіжок в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно із законодавством, чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині затримали чоловіка, який запросив у гості знайомого і обікрав.