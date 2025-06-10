На Тернопільщині затримали чоловіка, який запросив у гості знайомого і обікрав
З повідомленням про крадіжку до поліції звернувся житель Зборівської територіальної громади
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Потерпілий розповів, що прийшов у гості до знайомих, з якими розпивав алкогольні напої. Згодом він заснув, а коли прокинувся, то виявив, що з його гаманця зникли 200 доларів.
Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка, причетного до крадіжки, та його місцеперебування. Ним виявився один з учасників застілля - раніше судимий за майнові злочини 29-річний односелець потерпілого.
У скоєному зловмисник зізнався. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік проламав стелю чужого житла і викрав два телевізори.
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