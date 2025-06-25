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25 июня 2025, 10:30

В Житомире мужчина обокрал сожительницу и ее подругу на полмиллиона гривен

25 июня 2025, 10:30
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фото: Национальная полиция
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В Житомирское районное управление полиции №1 обратились две местные жительницы с заявлениями об исчезновении денег и ювелирных изделий из их домов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили причастность к воровству 38-летнего знакомого потерпевших, сожителя одного из них.

В ходе следственных действий выяснилось, что одна из женщин хранила драгоценности в ящике среди мебели, другая - в сейфе. Общая сумма ущерба составила почти 500 тысяч гривен.

Правоохранители установили, что подозреваемый знал, где его сожительница хранит ключи от сейфа, и воспользовался ее отсутствием, чтобы похитить все сохранности. Чтобы скрыть преступление, он подменил настоящие сувенирные купюры. Имущество подруги женщины мужчина похитил во время пиратов — в момент, когда она отвлеклась.

Задержанный признал свою вину и объяснил, что использовал украденные средства для погашения кредитных долгов. Также установлено, что он ранее был судим за кражи и имел условное наказание, однако снова совершил преступление в период испытательного срока.

Сейчас фигуранту инкриминируют совершение краж в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Согласно законодательству, мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Тернопольщине задержали мужчину, который пригласил в гости знакомого и обокрал.

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