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25 червня 2025, 08:56

У Дніпрі чоловік напав із ножем на комунальника: потерпілого госпіталізували

25 червня 2025, 08:56
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фото: Національна поліція
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У Дніпрі поліцейські затримали 53-річного місцевого жителя, який під час конфлікту з комунальником вдарив його ножем

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався днямиу дворі багатоповерхівки на вулиці Осінній.

За попередніми даними, під час проведення планових робіт працівниками комунального підприємства один із мешканців будинку, обурений шумом, вийшов на двір і почав сварку з працівниками.

Після словесного конфлікту чоловік напав із ножем на одного з них, завдав поранення та втік вз місця злочину.

Очевидці викликали поліцію та швидку допомогу. Потерпілого госпіталізували, а нападника оперативно затримали правоохоронці.

Зловмиснику повідомлено про підозру. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який поранив знайомого ножем під час п'яної сварки.

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