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25 червня 2025, 08:12

Сімейна різанина на Рівненщині: брат у лікарні, сестра – під арештом

25 червня 2025, 08:12
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фото: Національна поліція
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Суд у Рівненському районі постановив взяти під варту 44-річну мешканку Клевані, яка завдала ножового поранення своєму братові

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався під час сімейного застілля, коли між 34-річним чоловіком та його сестрою виник конфлікт.

Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдарила брата кухонним ножем. Потерпілого із проникаючою колото-різаною раною госпіталізували до лікарні.

Зловмисницю затримали та повідомили про підозру. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відповідно до рішення суду, підозрювана перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 20 серпня.

Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці.

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Рівненська область ніж ножове поранення конфлікт сестра брат поліція суд алкоголь
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