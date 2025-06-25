Сімейна різанина на Рівненщині: брат у лікарні, сестра – під арештом
Суд у Рівненському районі постановив взяти під варту 44-річну мешканку Клевані, яка завдала ножового поранення своєму братові
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався під час сімейного застілля, коли між 34-річним чоловіком та його сестрою виник конфлікт.
Жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вдарила брата кухонним ножем. Потерпілого із проникаючою колото-різаною раною госпіталізували до лікарні.
Зловмисницю затримали та повідомили про підозру. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
Відповідно до рішення суду, підозрювана перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 20 серпня.
Нагадаємо, нещодавно на Рівненщині чоловік ударив односельця ножем через звинувачення у крадіжці.