14:36  23 червня
Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали
12:45  23 червня
На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця
09:10  23 червня
У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
UA | RU
UA | RU
23 червня 2025, 17:55

На Житомирщині зіткнулись автобус з пасажирами та мотоцикл

23 червня 2025, 17:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Житомирщині розслідують аварію. Водій автобуса зіткнувся з мотоциклістом

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 22 червня близько 19:30 на перехресті вулиці Сергія Кемського з автодорогою Київ – Ковель – Ягодин. 57-річний водій автобуса зіткнувся з 22-річним водієм мотоцикла Suzuki.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували медики. Водій та пасажири автобуса, на щастя, не постраждали. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.

"Шановні водії! Поліція вкотре закликає до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Водіям мотоциклів та мопедів варто користуватися захисним спорядженням та бути максимально уважними на дорозі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині на трасі "Київ-Чоп" зіткнулись 42-річний водій Renault Lodgy та автобус MAN, який стояв на узбіччі. Внаслідок ДТП госпіталізували 36-річну дружину водія та їх троє дітей: це 14-річна донька, 11-ти та 4-річний сини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія поліція Житомирська область
Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула 40-річна мотоциклістка
23 червня 2025, 13:57
На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця
23 червня 2025, 12:45
На Київщині вантажівка потрапила в ДТП: водія госпіталізували
23 червня 2025, 06:40
Всі новини »
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
У Запоріжжі судитимуть директора КП за оборудку з електроенергією на 665 тисяч грн
23 червня 2025, 17:50
Корупція у Мінрегіоні: Чернишову оголосили підозру
23 червня 2025, 17:43
Україна запускає у виробництво ракету "Сапсан": перші бойові випробування вже відбулись
23 червня 2025, 17:31
На Одещині водій автомобіля Chery збив 51-річного велосипедиста
23 червня 2025, 17:08
На Житомирщині затримали мера під час отримання хабара $ 2 тисячі
23 червня 2025, 17:00
На Одещині водій вантажного фургона збив чоловіка з дитиною
23 червня 2025, 16:56
Росія вдарила ракетою по ліцею на Одещині: є загиблі, - Зеленський
23 червня 2025, 16:38
На Вінниччині 32-річний чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами
23 червня 2025, 16:29
Удар по гімназії на Одещині: є загиблі та поранені
23 червня 2025, 16:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »