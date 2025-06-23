Фото: Нацполіція

На Житомирщині розслідують аварію. Водій автобуса зіткнувся з мотоциклістом

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 22 червня близько 19:30 на перехресті вулиці Сергія Кемського з автодорогою Київ – Ковель – Ягодин. 57-річний водій автобуса зіткнувся з 22-річним водієм мотоцикла Suzuki.

Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували медики. Водій та пасажири автобуса, на щастя, не постраждали. Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.

"Шановні водії! Поліція вкотре закликає до неухильного дотримання Правил дорожнього руху. Водіям мотоциклів та мопедів варто користуватися захисним спорядженням та бути максимально уважними на дорозі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині на трасі "Київ-Чоп" зіткнулись 42-річний водій Renault Lodgy та автобус MAN, який стояв на узбіччі. Внаслідок ДТП госпіталізували 36-річну дружину водія та їх троє дітей: це 14-річна донька, 11-ти та 4-річний сини.