Тройное смертельное ДТП на Житомирщине: полиция выясняет обстоятельства аварии

фото: Национальная полиция

Недалеко от Бердичева в ДТП погиб водитель внедорожника. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла 23 июня на 221 км автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.

По предварительной информации, произошло столкновение фургона Renault Kangoo, под управлением 27-летнего жителя Бердичева, со встречным Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 35-летний житель Киевщины.

От удара внедорожник сменил траекторию движения, столкнулся с грузовиком DAF и съехал с проезжей части дороги.

В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Touareg погиб на месте происшествия.

Устанавливаются причины и обстоятельств происшествия.

Напомним, на Житомирщине столкнулись автобус с пассажирами и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали медики. Водитель и пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали.