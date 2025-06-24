Тройное смертельное ДТП на Житомирщине: полиция выясняет обстоятельства аварии
Недалеко от Бердичева в ДТП погиб водитель внедорожника. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 23 июня на 221 км автодороги Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский.
По предварительной информации, произошло столкновение фургона Renault Kangoo, под управлением 27-летнего жителя Бердичева, со встречным Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 35-летний житель Киевщины.
От удара внедорожник сменил траекторию движения, столкнулся с грузовиком DAF и съехал с проезжей части дороги.
В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Touareg погиб на месте происшествия.
Устанавливаются причины и обстоятельств происшествия.
Напомним, на Житомирщине столкнулись автобус с пассажирами и мотоцикл. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали медики. Водитель и пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали.