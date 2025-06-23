На Одещині водій автомобіля Chery збив 51-річного велосипедиста

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ДТП сталася 22 червня увечері в місті Ізмаїл на перехресті вулиць Січових стрільців та Княгині Ольги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо встановлено, що 43-річний водій автомобіля Chery, повертаючи ліворуч на нерегульованому перехресті, зіткнувся з електричним велосипедом під керуванням 51-річного чоловіка, який рухався в зустрічному напрямку і мав перевагу в русі.

Медики госпіталізували велосипедиста з різними травмами. Загрози його життю немає.

Нагадаємо, в Одеській області водій вантажного фургона збив чоловіка з дитиною.