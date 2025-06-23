Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 22 июня около 19:30 на перекрестке улицы Сергея Кемского с автодорогой Киев – Ковель – Ягодин. 57-летний водитель автобуса столкнулся с 22-летним водителем мотоцикла Suzuki.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали медики. Водитель и пассажиры автобуса, к счастью, не пострадали. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

"Уважаемые водители! Полиция еще раз призывает к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Водителям мотоциклов и мопедов следует пользоваться защитным снаряжением и быть максимально внимательными на дороге", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области на трассе "Киев-Чоп" столкнулись 42-летний водитель Renault Lodgy и автобус MAN, стоявший на обочине. В результате ДТП госпитализировали 36-летнюю жену водителя и их троих детей: это 14-летняя дочь, 11-ти и 4-летний сыновья.