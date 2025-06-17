Фото: Нацполиция

Полиция расследует смертельную аварию в Житомирской области. В результате ДТП погибла 71-летняя женщина

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 16 июня около 12.00 на перекрестке улиц Малой Житомирской и Кирпичной в Радомышле. 71-летняя местная жительница на велосипеде двигалась к перекрестку. Там с ней столкнулся 23-летний водитель Audi.

В результате ДТП пожилая женщина погибла на месте. Правоохранители устанавливают причины аварии. При этом полиция призывает всех участников дорожного движения не нарушать правила.

Напомним, ранее в Житомире водитель сбил переходящего дорогу 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенка госпитализировали с травмами.