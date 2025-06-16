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16 червня 2025, 22:00

У Черкасах водій Skoda збив двох дівчат на переході:

16 червня 2025, 22:00
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Поліція розслідує обставини аварії, що сталася вдень 16 червня на вулиці Дахнівській

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Близько полудня водій позашляховика Skoda Kodiaq скоїв наїзд на двох пішоходів - двох дівчат 17 та 18 років, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок зіткнення молодша з постраждалих отримала травми та була госпіталізована. Старша дівчина від медичної допомоги відмовилась. Про її стан наразі нічого не повідомляється. На місці події працювали правоохоронці, які опитали очевидців та водія.

ДТП сталася на вулиці Дахнівській у Черкасах. Фото: Національна поліція України.

За попередніми даними, кермувальник, 34-річний мешканець області, не встиг вчасно зреагувати та не зупинився перед переходом. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - "Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження".

Слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини ДТП, у тому числі - технічний стан автомобіля та наявність відеофіксації з камер спостереження.

Раніше повідомлялося про загиблих та поранених: у Франції в ДТП потрапив автобус з українцями.

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ДТП аварія пішохідний перехід Черкаська область патрульна поліція кримінал
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