На Тернопільщині зіткнулися бус та автоцистерна з дизпаливом
Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 червня поблизу Тернополя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Як повідомили у поліції, при в'їзді у село Великі Бірки зіткнулися вантажний бус та вантажівка Volvo з цистерною. Внаслідок удару цистерна перекинулася і з неї почало виливатися пальне.
Кермувальнику вантажівки медики надали допомогу без госпіталізації, а водія буса доправили до лікарні.
Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий чоловік на мопеді намагався підкупити поліцейських.
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