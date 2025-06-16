На Тернопільщині зіткнулися бус та автоцистерна з дизпаливом

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, при в'їзді у село Великі Бірки зіткнулися вантажний бус та вантажівка Volvo з цистерною. Внаслідок удару цистерна перекинулася і з неї почало виливатися пальне.

Кермувальнику вантажівки медики надали допомогу без госпіталізації, а водія буса доправили до лікарні.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий чоловік на мопеді намагався підкупити поліцейських.