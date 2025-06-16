В Житомире водитель сбил 11-летнего мальчика
В Житомире 11-летнего мальчика сбил автомобиль. Ребенка госпитализировали с травмами
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
В Житомире 16 июня произошла авария на улице Победы. Предварительно, 31-летний водитель Киа, ехавший в направлении майдана Короленко, наехал на переходящего дорогу мальчика.
В результате ДТП 11-летний ребенок получил травмы. Мальчик был госпитализирован медиками. Правоохранители выясняют все детали аварии.
Напомним, ранее в Черкассах водитель сбил двух пешеходов. Это девочки 17 и 18 лет. Одна из них была госпитализирована с травмами.
В Харькове женщина сбила двух пенсионерок: одна потерпевшая погибла на местеВсе новости »
16 июня 2025, 22:15В Тернопольской области автоцистерна перевернулась после столкновения с Mercedes Sprinter: есть пострадавшие
16 июня 2025, 21:02В Тернопольской области столкнулись бус и автоцистерна с дизтопливом
16 июня 2025, 18:21
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
Избил одного, убил другого и ранил правоохранителя: жителю Львовщины грозит пожизненное заключение
16 июня 2025, 23:55В Румынии попал в ДТП микроавтобус с украинцами
16 июня 2025, 23:45В Харькове женщина сбила двух пенсионерок: одна потерпевшая погибла на месте
16 июня 2025, 22:15В Черкассах водитель Skoda сбил двух девушек на переходе:
16 июня 2025, 22:00Ворвался в балаклаве и брызнул газом в глаза фармацевту: харьковчанина судили за разбой в аптеке
16 июня 2025, 21:17В Белой Церкви спасатели освободили мальчика из ловушки на детской площадке
16 июня 2025, 21:14В Тернопольской области автоцистерна перевернулась после столкновения с Mercedes Sprinter: есть пострадавшие
16 июня 2025, 21:02В Черниговской области из озера достали тело 44-летней женщины: что известно
16 июня 2025, 20:20НАБУ готовится объявить о подозрении Чернышеву - депутат
16 июня 2025, 20:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС