Фото: Нацполиция

В Житомире 11-летнего мальчика сбил автомобиль. Ребенка госпитализировали с травмами

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире 16 июня произошла авария на улице Победы. Предварительно, 31-летний водитель Киа, ехавший в направлении майдана Короленко, наехал на переходящего дорогу мальчика.

В результате ДТП 11-летний ребенок получил травмы. Мальчик был госпитализирован медиками. Правоохранители выясняют все детали аварии.

Напомним, ранее в Черкассах водитель сбил двух пешеходов. Это девочки 17 и 18 лет. Одна из них была госпитализирована с травмами.