Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 червня близько 18:35 на вулиці Плеханівській. Жінка за кермом Ford Fusion здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу по пішохідному переході.

Внаслідок ДТП 76-річна жінка, загинула на місці. Інша жінка (теж 76-річна жителька) була госпіталізована з травмами.

"На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині чоловік вкрав автомобіль. Згодом він у п'яному стані скоїв ДТП на цій же машині: він не впорався з керуванням та врізався у бетонну стіну.