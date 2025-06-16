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16 червня 2025, 16:13

Отримав умовний термін, але знову все повторив: на Житомирщині чоловік двічі відмовився від мобілізації - як його покарали

16 червня 2025, 16:13
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Житель Житомирщини постав перед судом через відмову від повістки. За його словами, він має хворе серце і доглядає за батьком

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Житомирщині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації, і приговорили його до умовного терміну. Проте після цього він знову ухилився від військової служби, і знову постав перед судом.

47-річний чоловік влітку 2024 року відмовився отримувати повістку. Тоді він визнав свою провину на суді. За його словами, ВЛК визнала його придатним, хоча він має хворе серце, а також хворобу легенів та підвищений тиск. Також за його словами, він доглядає за хворим батьком, а тому не хоче служити у ЗСУ.

Як виявилось, у 2023 році він уже був засуджений до іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Проте ситуація знову повторилась. Тому суд вирішив призначити чоловікові покарання у вигляді позбавлення волі строком 3 роки один місяць.

Нагадаємо, в Києві чоловіка засудили на три роки ув'язнення через ухилення від мобілізації. При цьому за його словами, він хотів оскаржити результати ВЛК, проте йому в цьому відмовили.

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