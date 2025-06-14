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Жителя Вінницької області судили за ухилення від мобілізації. При цьому, за словами чоловіка, його не хотіли брати в декілька військових частин

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Вінниччині чоловік отримав чотири повістки, але все одно відмовився від мобілізації. За його словами кілька військових частин відмовились брати його на службу.

Чоловік пояснив, що у нього хворе серце. Проте ВЛК не врахувала це. За його словами, він намагався оскаржити рішення комісії, але отримав відмову.

Також чоловік розповів, що у 2015 році він хотів піти в АТО, але не підійшов по стану здоров'я. Уже у 2022 році його мобілізували, проте по стану здоров'я його повернули, але документу жодного не давали. Також до жовтня 2023 року, розповів чоловік, його мобілізували в Одеську область, але й звідти його повернули через стан здоров'я.

Чоловік зазначив, що його змушували написати відмову, що він і зробив. Останні рази уже відмовлявся, оскільки висновок ВЛК неправильний. Однак пройти повторну комісію він боїться, бо думає, що його можуть мобілізувати ще з автобуса.

Працівник ТЦК підтвердив, що одного разу військова частина відмовилась брати на службу підсудного, проте причина відмови йому невідома. Суд проаналізував матеріали справи і призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, встановивши йому іспитовий строк 2 роки.

Нагадаємо, раніше в Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. У нього є законна відстрочка, оскільки він доглядає за матір'ю з інвалідністю. Проте ще раніше він пройшов ВЛК, але проігнорував похід у ТЦК.