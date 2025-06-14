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14 червня 2025, 02:25

Хотів оскаржити ВЛК, але відмовили: в Києві судили чоловіка, який відмовився від мобілізації

14 червня 2025, 02:25
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У столиці судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. За його словами, він хотів оскаржити результати ВЛК, проте йому не дали цього зробити

Про це повідомляє Судово-Юридична газета, передає RegioNews.

У Києві судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. При цьому навесні 2024 року його визнали придатним до мобілізації. Уже в червні він отримав повістку, але не захотів служити. На суді чоловік не визнав провину.

За його словами, він прибув до ТЦК після отримання повістки. Там він повідомив, що не згоден з рішенням ВЛК і хоче його оскаржити, але йому відмовили. Після цього чоловік викликав поліцію, але ніхто не приїхав, і він повернувся додому.

"12 червня 2024 року чоловік знову прийшов до ТЦК, піднявся до кабінету, де знаходився його висновок ВЛК, попросив його надати, щоб мати змогу оскаржити, але йому відмовили, тому він знову викликав поліцію. На нього чинили тиск, казали, що він відмовився від отримання повістки та викликали оперативно-слідчу групу", - йдеться в матеріалі справи.

Представник ТЦК зазначив, що чоловіка визнали придатним до мобілізації, проте той відмовився від служби в армії під час воєнного стану. Суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. При цьому він на суді свою провину не визнав. За його словами, йому вручили повістку з помилкою.

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