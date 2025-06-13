Суд оштрафував трьох жителів Полтавщини за незаконний продаж пального

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

За матеріалами детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Пирятинський районний суд визнав винними трьох мешканців Лубенського району в організації незаконного зберігання та збуту пального.

Слідство встановило, що чоловіки зберігали та продавали дизпаливо невідомого походження без дозвільних документів. Точку збуту облаштували біля дороги міжнародного значення, використовуючи для зберігання пального нежитлові приміщення на автостоянці.

У зловмисників вилучили 4 тис. літрів дизельного пального вартістю понад 200 тис. грн.

Обвинувачених визнано винними за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (збут підакцизних товарів, вчинений групою осіб за попередньою змовою) та призначено штраф.

Нагадаємо, на Полтавщині спіймали на гарячому працівників "Укрзалізниці", які крали пальне з локомотива.