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16 июня 2025, 16:13

Получил условный срок, но опять все повторил: в Житомирской области мужчина дважды отказался от мобилизации - как его наказали

16 июня 2025, 16:13
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Житель Житомирщины предстал перед судом из-за отказа от повестки. По его словам, у него больное сердце и ухаживает за отцом

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Житомирской области мужчину приговорили за уклонение от мобилизации, и приговорили его к условному сроку. Однако после этого он снова уклонился от военной службы и снова предстал перед судом.

47-летний мужчина летом 2024 отказался получать повестку. Тогда он признал свою вину на суде. По его словам, ВЛК сочла его пригодным, хотя у него больное сердце, а также болезнь легких и повышенное давление. Также по его словам, он ухаживает за больным отцом, а потому не хочет служить в ВСУ.

Как оказалось, в 2023 году он уже был приговорен к испытательному сроку за уклонение от мобилизации. Однако ситуация снова повторилась. Поэтому суд решил назначить мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года один месяц.

Напомним, в Киеве мужчину приговорили к трем годам заключения из-за уклонения от мобилизации. При этом по его словам, он хотел обжаловать результаты ВЛК , однако ему в этом отказали.

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