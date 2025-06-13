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13 червня 2025, 15:05

На Житомирщині зафіксовали масову загибель риби

13 червня 2025, 15:05
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фото: Державна екологічна інспекція Поліського округу
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У річці Случ на Житомирщині загинули 28 тонн риби

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу, передає RegioNews.

Зазначається, що про загибель риби повідомили на "гарячу лінію" очевидці. На місце виїхали екоінспектори.

Під час обстеження річки Случ підтвердили факт масової загибелі водних біоресурсів. Заміряли розчинений кисень у воді, який становив 7,43 мл/дм³ при нормі не менше 4,0 мл/дм³, а на межі областей – 4,0 мл/дм³, що менше за допустиму норму.

"Загальні обсяги збитків, заподіяних рибному господарству, з урахуванням загальної кількості загиблих водних біоресурсів та від втрати потомства, становлять 28 тисяч кілограм, у вартісному вираженні збитки становлять 3 407 113 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині рятувальники визволили із крижаного полону лебедів.

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Житомирська область річка риба екоінспекція
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