На Житомирщині втопилися дві людини
Днями на водоймах Житомирщини сталися одразу два нещасні випадки. Тіла потопельників з води дістали рятувальники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Трагічні події трапилися в селищі Новогуйвинське та Любар Житомирського району. На місцевих водоймах втопилися двоє молодиків.
Спочатку рятувальники на надувному човні намагалися знайти потопельників, але з настанням темряви пошукові роботи призупинили.
"10 червня тіла обох загиблих були підняті з води фахівцями обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальну служби", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня в селі Новомиколаївка Кропивницького району у місцевому ставку втопилася жінка.
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