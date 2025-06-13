На Житомирщині втопилися дві людини

фото: ДСНС України у Житомирській області

Днями на водоймах Житомирщини сталися одразу два нещасні випадки. Тіла потопельників з води дістали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Трагічні події трапилися в селищі Новогуйвинське та Любар Житомирського району. На місцевих водоймах втопилися двоє молодиків.

Спочатку рятувальники на надувному човні намагалися знайти потопельників, але з настанням темряви пошукові роботи призупинили.

"10 червня тіла обох загиблих були підняті з води фахівцями обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальну служби", — йдеться в повідомленні.