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13 червня 2025, 06:45

На Житомирщині втопилися дві людини

13 червня 2025, 06:45
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фото: ДСНС України у Житомирській області
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Днями на водоймах Житомирщини сталися одразу два нещасні випадки. Тіла потопельників з води дістали рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.

Трагічні події трапилися в селищі Новогуйвинське та Любар Житомирського району. На місцевих водоймах втопилися двоє молодиків.

Спочатку рятувальники на надувному човні намагалися знайти потопельників, але з настанням темряви пошукові роботи призупинили.

"10 червня тіла обох загиблих були підняті з води фахівцями обласної комунальної спеціалізованої аварійно-рятувальну служби", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня в селі Новомиколаївка Кропивницького району у місцевому ставку втопилася жінка.

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