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10 червня 2025, 12:16

У Житомирській області викрито масштабну схему переправлення чоловіків за кордон

10 червня 2025, 12:16
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фото: ДПСУ
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За грошову винагороду зловмисники забезпечували доставлення в прикордоння та в подальшому нелегальний трансфер осіб до країн ЄС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники викрили злочинну групу, яка організувала канал виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Правоохоронці провели 14 обшуків за місцями проживання семи фігурантів справ та в їхніх транспортних засобах. В ході слідчих дій вилучено речові докази, які можуть підтверджувати протиправну діяльність.

Встановлено щонайменше десять фактів незаконного переправлення осіб.

Наразі фігурантам провадження, серед яких організатор, доставщик та провідник, оголошено підозри у вчиненні злочину. Їм загрожує до 9 років з позбавленням волі.

Нагадаємо, на Житомирщині чоловік "задув" газом прикордонника, намагаючись втекти до Білорусі.

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Житомирська область ДПСУ виїзд за кордон втеча за кордон схема корупційна схема
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