На Житомирщині чоловік із ножем напав на перехожого і поліцейського
Днями в місті Звягель Житомирської області стався зухвалий розбійний напад. Невідомий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у перехожого мобільний телефон. Під час затримання він ще й завдав тілесних ушкоджень поліцейському
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За значається, що 1 червня близько 22:00 до правоохоронців звернувся 36-річний місцевий житель і повідомив про напад. На місце події одразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.
Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього на вулиці, пригрозив ножем і змусив віддати мобільний телефон, після чого втік.
Підозрюваного оперативно виявили неподалік місця злочину. Під час затримання він раптово вдарив патрульного руків'ям ножа в обличчя і спробував утекти, але його затримали.
Зловмисником виявився 25-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Свої дії пояснювати відмовився.
Затриманому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 4 ст. 187 — розбій, вчинений в умовах воєнного стану або повторно,
- ч. 2 ст. 345 — насильство щодо працівника правоохоронного органу.
Санкції за ці статті передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва поліція оперативно затримала чоловіка, який погрожуючи ножем, пограбував магазин квітів.