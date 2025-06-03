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03 червня 2025, 13:09

На Житомирщині чоловік із ножем напав на перехожого і поліцейського

03 червня 2025, 13:09
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фото: Національна поліція
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Днями в місті Звягель Житомирської області стався зухвалий розбійний напад. Невідомий чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у перехожого мобільний телефон. Під час затримання він ще й завдав тілесних ушкоджень поліцейському

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За значається, що 1 червня близько 22:00 до правоохоронців звернувся 36-річний місцевий житель і повідомив про напад. На місце події одразу виїхали патрульні та слідчо-оперативна група.

Зі слів потерпілого, невідомий підійшов до нього на вулиці, пригрозив ножем і змусив віддати мобільний телефон, після чого втік.

Підозрюваного оперативно виявили неподалік місця злочину. Під час затримання він раптово вдарив патрульного руків'ям ножа в обличчя і спробував утекти, але його затримали.

Зловмисником виявився 25-річний житель Київщини, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Свої дії пояснювати відмовився.

Затриманому оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 187 — розбій, вчинений в умовах воєнного стану або повторно,
  • ч. 2 ст. 345 — насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Санкції за ці статті передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про запобіжний захід.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва поліція оперативно затримала чоловіка, який погрожуючи ножем, пограбував магазин квітів.

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Житомирська область грабіж Розбій поліція напад ніж телефон
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