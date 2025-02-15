фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

На річці Тетерів до криги примерзли 4 лебіді та не могли звільнитись. Рятувальники дістались до птахів, розбили лід за допомогою багра та вивільнили їх з крижаної пастки.

Лебеді не постраждали.

Нагадаємо, днями на Донеччині також врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці.