На Житомирщині рятувальники визволили із крижаного полону лебедів
Інцидент стався вранці 13 лютого в селі Бистрі Житомирського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
На річці Тетерів до криги примерзли 4 лебіді та не могли звільнитись. Рятувальники дістались до птахів, розбили лід за допомогою багра та вивільнили їх з крижаної пастки.
Лебеді не постраждали.
Нагадаємо, днями на Донеччині також врятували лебедів, які опинилися у крижаній пастці.
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
На Буковині судитимуть харківʼянку за спробу контрабанди культурних цінностей
15 лютого 2025, 08:22Помста за зауваження: у Харкові судитимуть чоловіка, який вистрелив у сусіда
15 лютого 2025, 02:32У Харкові викрили масштабні цехи з виготовлення контрафактного алкоголю та сигарет
15 лютого 2025, 01:31На Полтавщини чоловіка судили за розбещення 11-річної подружки доньки
15 лютого 2025, 00:27На Закарпатті 18-річний організатор переправлення чоловіків за кордон вдруге попався поліції
14 лютого 2025, 23:16У Прикарпатті підлітки жорстоко знущались з кота і знімали це на відео
14 лютого 2025, 21:54На Київщині 65-річна жінка скоїла смертельну ДТП
14 лютого 2025, 21:50У Криму окупанти змусили студенток писати валентинки для російських військових
14 лютого 2025, 21:19Свято культури та гастрономії: у Києві пройде Всеукраїнський Фестиваль "Місто Майстрів"
14 лютого 2025, 21:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?