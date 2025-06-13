В Житомирской области зафиксировали массовую гибель рыбы

фото: Государственная экологическая инспекция Полесского округа

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа, передает RegioNews.

Отмечается, что о гибели рыбы сообщили на "горячую линию" очевидцы. На место выехали экоинспекторы.

В ходе обследования реки Случ подтвердили факт массовой гибели водных биоресурсов. Замеряли растворенный кислород в воде, который составлял 7,43 мл/дм³ при норме не менее 4,0 мл/дм³, а на границе областей – 4,0 мл/дм³, что меньше допустимой нормы.

"Общие объемы ущерба, причиненного рыбному хозяйству, с учетом общего количества погибших водных биоресурсов и от потери потомства, составляют 28 тысяч килограмм, в стоимостном выражении ущерб составляет 3 407 113 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области спасатели освободили из ледяного плена лебедей.