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13 июня 2025, 15:05

В Житомирской области зафиксировали массовую гибель рыбы

13 июня 2025, 15:05
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фото: Государственная экологическая инспекция Полесского округа
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В реке Случь на Житомирщине погибли 28 тонн рыбы

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Полесского округа, передает RegioNews.

Отмечается, что о гибели рыбы сообщили на "горячую линию" очевидцы. На место выехали экоинспекторы.

В ходе обследования реки Случ подтвердили факт массовой гибели водных биоресурсов. Замеряли растворенный кислород в воде, который составлял 7,43 мл/дм³ при норме не менее 4,0 мл/дм³, а на границе областей – 4,0 мл/дм³, что меньше допустимой нормы.

"Общие объемы ущерба, причиненного рыбному хозяйству, с учетом общего количества погибших водных биоресурсов и от потери потомства, составляют 28 тысяч килограмм, в стоимостном выражении ущерб составляет 3 407 113 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Житомирской области спасатели освободили из ледяного плена лебедей.

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