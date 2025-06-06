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06 червня 2025, 08:17

Хотів покататися на чужому авто: на Житомирщині зловмисник з’їхав у кювет

06 червня 2025, 08:17
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фото: Національна поліція
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У селі Скраглівці Бердичівського району правоохоронці викрили чоловіка, який намагався незаконно заволодіти автомобілем односельця

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що днями 56-річний власник залишив свій ВАЗ неподалік земельної ділянки, де працював. Згодом він помітив, що хтось сів за кермо його авто і почав рух. Чоловік одразу побіг навздогін.

Уже за кілька хвилин порушник, 38-річний місцевий житель, не впорався з керуванням через що транспортний засіб з’їхав у кювет та отримав пошкодження.

Після аварії чоловік намагався втекти, проте його затримали мешканці села та викликали поліцію.

Правоохоронці доставили підозрюваного до райвідділу поліції, де йому повідомили про підозру. Суд обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, на Волині водію винесли вирок за порушення ПДР, які призвели до ДТП. Відомо, що внаслідок аварії постраждала людина.

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