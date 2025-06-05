Фото: Нацполіція

На Київщині водій не впорався з керуванням. Внаслідок аварії він та його пасажири загинули

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 4 червня в Баришівській громаді на автодорозі Веселинівка. 46-річний водій автомобіля Chevrolet на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням. В результаті автомобіль з'їхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії водій та його двоє пасажирів загинули на місці. Правоохоронці проводять розслідування.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП на автошляху "Київ-Чоп". Один з водіїв загинув на місці, а його пасажирку госпіталізували медики.