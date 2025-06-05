Смертельна ДТП на Київщині: загинули троє людей
На Київщині водій не впорався з керуванням. Внаслідок аварії він та його пасажири загинули
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Аварія сталась 4 червня в Баришівській громаді на автодорозі Веселинівка. 46-річний водій автомобіля Chevrolet на заокругленій ділянці дороги не впорався із керуванням. В результаті автомобіль з'їхав на узбіччя дороги, де зіткнувся з деревом.
Внаслідок аварії водій та його двоє пасажирів загинули на місці. Правоохоронці проводять розслідування.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП на автошляху "Київ-Чоп". Один з водіїв загинув на місці, а його пасажирку госпіталізували медики.
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