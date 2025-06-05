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05 червня 2025, 18:55

Сів п'яним на поламаний мотоицкл: на Волині судили молодого водія за ДТП

05 червня 2025, 18:55
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На Волині водію винесли вирок за порушення ПДР, які призвели до ДТП. Відомо, що внаслідок аварії постраждала людина

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

22-річного жителя села Рудня визнали винним у порушення правил дорожнього руху в п'яному стані. При цьому на момент аварії водій не мав право керувати транспортними засобами відповідної категорії водій не мав. Його приговорили до позбавлення волі на три роки.

Сама аварія сталась восени 2024 року. Тоді нетверезий 22-річний водій керував технічно не справним мотоциклом "Днепр-11". На автодорозі в селі Жидичин він не впорався з керуванням та зіткнувся з огорожею. Внаслідок аварії пасажир мотоцикла отримав важку відкриту черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, раніше на Волині засудили мотоцикліста за смертельну ДТП. У п'яному стані він їхав на мотоциклі Forte, і зіткнувся з придорожнім деревом. Внаслідок аварії 24-річний пасажир загинув.

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