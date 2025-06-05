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05 червня 2025, 12:14

На Волині пасажирський потяг на смерть збив пенсіонерку

05 червня 2025, 12:14
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фото: Національна поліція
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У Ковельському районі сталася трагедія: потяг смертельно травмував жінку. Поліція розпочала розслідування у межах кримінального провадження

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що трагічний інцидент стався 3 червня у селищі Голоби Ковельського району Волинської області. Пасажирський потяг сполученням Запоріжжя – Ковель смертельно травмував 72-річну місцеву жительку

За попередніми даними, жінка переходила залізничні колії у момент, коли шлагбаум був опущений, а також працювала звукова та світлова сигналізація. Від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують обставини трагедії.

Нагадаємо, на початку травня на Житомирщині вантажний потяг на смерть збив чоловіка.

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