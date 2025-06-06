Хотел прокатиться на чужом авто: на Житомирщине злоумышленник съехал в кювет

фото: Национальная полиция

В селе Скрагловцы Бердичевского района стражи порядка разоблачили мужчину, который пытался незаконно завладеть автомобилем односельчанина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях 56-летний владелец покинул свой ВАЗ недалеко от земельного участка, где работал. Впоследствии он заметил, что кто-то сел за руль его автомобиля и начал движение. Муж сразу побежал вдогонку.

Уже через несколько минут нарушитель, 38-летний местный житель, не справился с управлением из-за чего транспортное средство съехало в кювет и получило повреждение.

После аварии мужчина пытался скрыться, однако его задержали жители села и вызвали полицию.

Правоохранители доставили подозреваемого в райотдел полиции, где ему сообщили о подозрении. Суд избрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

Напомним, на Волыни водителя вынесли приговор за нарушения ПДД, которые привели к ДТП. Известно, что в результате аварии пострадал человек.