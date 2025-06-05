Жахлива ДТП на Рівненщині: відбійник пройшов крізь авто

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася сьогодні вранці, 5 червня, на трасі "Київ – Ковель – Ягодин" неподалік села Городець.

За попередніми даними, 28-річний житель Рівного, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і врізався у металевий відбійник. Конструкція буквально пронизала мікроавтобус наскрізь.

Унаслідок зіткнення тяжкі травми отримали водій та його 23-річна пасажирка, жителька села Чудель. У них — численні переломи та забої. Потерпілих госпіталізовано.

Поліція з'ясовує всі обставини автопригоди.

Нагадаємо, 3 червня на автошляху Київ – Чоп сталась аварія. Водій іномарки загинув, а його пасажирку госпіталізували.