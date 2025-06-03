Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 3 червня близько 17:30 на автошляху Київ – Чоп, поблизу села Великих Кошарищ. Попередньо, 33-річний водій Renault зіткнувся з позашляховиком Toyota. На жаль, чоловік загинув на місці. Його 29-річна пасажирка була госпіталізована з травмами.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. 62-річний водій Volkswagen не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажівкою, яка їхала головною дорогою. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці.