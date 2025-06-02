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02 червня 2025, 19:55

Смертельна ДТП на Київщині: водій загинув на місці

02 червня 2025, 19:55
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Фото: Нацполіція
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На Київщині зіткнулись вантажівка та Volkswagen. Внаслідок ДТП загинув водій, а також постраждала пасажирка

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 31 травня в місті Кагарлик, близько 10:23. 62-річний водій Volkswagen не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажівкою, яка їхала головною дорогою. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. 59-річна пасажирка була госпіталізована.

"Слідчі слідчого управління поліції Київської області відкрили кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині "Skoda Octavia" під час руху на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд з дороги та перекидання машини. Внаслідок аварії й водія, і пасажира госпіталізували.

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