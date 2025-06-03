Смертельное ДТП в Житомирской области: водитель погиб на месте
На автодороге Киев – Чоп произошла авария. Водитель иномарки погиб, а его пассажирку госпитализировали
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Авария произошла 3 июня около 17:30 на автодороге Киев – Чоп, вблизи села Великие Кошарища. Предварительно 33-летний водитель Renault столкнулся с внедорожником Toyota. К сожалению, мужчина погиб на месте. Его 29-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.
Правоохранители устанавливают причины ДТП.
Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель Volkswagen не предпочел в движении и допустил столкновение с грузовиком, который ехал по главной дороге. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.
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