Фото: Нацполиция

На автодороге Киев – Чоп произошла авария. Водитель иномарки погиб, а его пассажирку госпитализировали

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 3 июня около 17:30 на автодороге Киев – Чоп, вблизи села Великие Кошарища. Предварительно 33-летний водитель Renault столкнулся с внедорожником Toyota. К сожалению, мужчина погиб на месте. Его 29-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами.

Правоохранители устанавливают причины ДТП.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП. 62-летний водитель Volkswagen не предпочел в движении и допустил столкновение с грузовиком, который ехал по главной дороге. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.