Фото: ДСНС

На Прикарпатті сталась смертельна ДТП. Рятувальники дістали з авто дві людини. Проте, на жаль, одна з них не вижила

Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 1 червня близько 15:47 в селищі Брошнів-Осада. Автомобіль з'їхав у кювет та перекинувся. На місце прибули рятувальники.

З автомобіля деблокували двох людей. Одну особу передали медикам. Інша людина, на жаль, загинула на місці. Правоохоронці будуть з'ясовувати обставини аварії.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась смертельна ДТП. Водій Volkswagen не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з вантажівкою. Внаслідок ДТП водій легковика загинув.