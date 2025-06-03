У Тернополі на пішохідному переході на смерть збили 32-річного чоловіка
Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 червня близько 9 год.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Під час перевірки стало відомо, що на вулиці Об'їзна водій автомобіля Citroen C4 допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в межах регульованого світлофором пішохідного переходу.
32-річного потерпілого із численними тілесними ушкодженнями ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.
Триває слідство.
Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок загоряння автомобіля загинув 19-річний водій.
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