10:59  03 червня
У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії
08:25  03 червня
У Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати окупантів за минулу добу
07:44  03 червня
Росіяни за добу майже 600 разів обстріляли Запорізьку область, 12 людей поранені
UA | RU
UA | RU
03 червня 2025, 10:52

У Тернополі на пішохідному переході на смерть збили 32-річного чоловіка

03 червня 2025, 10:52
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Дорожньо-транспортна пригода сталась 2 червня близько 9 год.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час перевірки стало відомо, що на вулиці Об'їзна водій автомобіля Citroen C4 допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в межах регульованого світлофором пішохідного переходу.

32-річного потерпілого із численними тілесними ушкодженнями ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.

Триває слідство.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок загоряння автомобіля загинув 19-річний водій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопіль Тернопільська область ДТП смерть пішохідний перехід
На Тернопільщині 70-річний чоловік загинув після падіння з велосипеда
02 червня 2025, 13:32
На Тернопільщині у комендантську годину поліцейські зупинили водійку Citroёn з підробленими документами
02 червня 2025, 13:04
У Тернополі водій розбив автомобіль та залишив його посеред тротуару
01 червня 2025, 13:16
Всі новини »
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
Операція "Павутина" та переговори у Стамбулі. Чого чекати далі?
03 червня 2025, 12:19
У Сумах оголошено дводенну жалобу за жертвами атаки РФ
03 червня 2025, 12:17
Розслідування Bihus.info: у команді Тимура Ткаченка – фігурант справи НАБУ
03 червня 2025, 12:03
Відому українську спортсменку номінували на престижну міжнародну премію
03 червня 2025, 11:59
Зрадницю, яка під час окупації Харківщини працювала в "народній міліції", засудили до 15 років ув’язнення
03 червня 2025, 11:46
Армія РФ вдарила по інфраструктурі Краматорська і залишила тисячі людей без газу
03 червня 2025, 11:39
Росіяни запустили по Україні понад сотню дронів: скільки збила ППО
03 червня 2025, 11:36
Смертельний обстріл Сум: уже 3 загиблих і 20 поранених
03 червня 2025, 11:12
На Львівщині прикордонники виявили в авто заборонені пігулки з наркотичними та психотропними речовинами
03 червня 2025, 11:09
У Харкові затримали російського агента, який служив у Нацгвардії
03 червня 2025, 10:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Всі публікації »
Максим Жорін
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »