У Тернополі на пішохідному переході на смерть збили 32-річного чоловіка

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Під час перевірки стало відомо, що на вулиці Об'їзна водій автомобіля Citroen C4 допустив наїзд на пішохода, який переходив дорогу в межах регульованого світлофором пішохідного переходу.

32-річного потерпілого із численними тілесними ушкодженнями ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні. Проте врятувати життя чоловікові не вдалося.

Триває слідство.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок загоряння автомобіля загинув 19-річний водій.